Суд відправив одеського військкома Борисова під варту

Суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Адвокати підозрюваного хотіли, щоб його відпустили на поруки.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову. Проте він має можливість вийти під заставу.

Дивіться також Нардепа Пономарьова, якого підозрюють у держзраді, відправили у СІЗО без права внесення застави

Як довго Борисов пробуде під вартою

Суд призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня із можливістю застави сумою у 150 мільйонів гривень. І якщо за військкома таки внесуть заставу, йому заборонено виїжджати на за межі Одеси. Крім цього, йому необхідно здати свої документи та з'являтися на вимогу слідчого.

Натомість адвокати підозрюваного просили Печерський суд відпустити Борисова на поруки або обрати запобіжний захід, який не передбачає арешт.

Зазначимо, що сам Борисов дуже просив його не арештовувати. Він заявив, що у нього поганий стан здоров'я, а арешт для нього тотожний смерті через те. Мовляв, у будь-який момент може обірватися тромб.

Взимку у Борисова з'явилося майно в Іспанії

Прокурори під час судового засідання повідомили, що з грудня 2022 року до грудня 2023 року Євген Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію.

Проте, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. При цьому тоді у колишнього військкома з'явилося нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке записане на його родичів. Тож сторона обвинувачення у суді просила найсуворіший запобіжний захід для Борисова – тримання під вартою без права внесення застави.

Адвокати колишнього військкома це заперечують і називають обвинувачення ексвійськкому необґрунтованим. Також вони заявляють, що підозру Борисову нібито вручили з порушенням чинного законодавства.

Крім цього, вони заявили, що майно, яке начебто придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році.