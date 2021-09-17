Суд відправив одіозного Геннадія Балашова до СІЗО

Печерський райсуд Києва вирішив змінити запобіжний захід лідеру партії "5.10" Геннадію Балашову. Замість застави йому призначили арешт.

Адвокат повідомив, що Геннадій Балашов вирішив не вносити призначену раніше заставу. Суму в 9 мільйонів 600 тисяч гривень, визначену судом, захисник назвав "нереальною".

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Балашов очікував арешту

Ігор Черезов хоча й називає звинувачення прокуратури "надуманими", та запевняє: того, що політика відправлять у СІЗО, цілком очікували.

Тому, краще отримати арешт в кримінальному провадженні за статтею 212, санкція якої взагалі не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а не чекати якоїсь чергової провокації. Загалом ми здивовані, але не засмучені,

– заявив адвокат.

Сам Геннадій Балашов заявив, що прокурори й самі не очікували такого рішення суду. Крім того, він заявив, що заставу платити не буде.

Коротко про справу Балашова:

Відомого українського бізнесмена, колишнього нардепа й лідера політичної партії "5.10" підозрюють в ухилянні від сплати податків. Мовиться про продаж майна за буцімто заниженою ціною.

За версією слідства, протягом 2018 – 2019 років Геннадій Балашов умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, сума яких сягнула понад 9,6 мільйона гривень.

Сам бізнесмен стверджує, що у 2018 році квартиру, через яку виникли підозри, продавав через нотаріуса. Балашов переконує, що всі податки тоді заплатив.

Допис Ігоря Черезова:

Печерський суд таки змінив запобіжний захід з застави на арешт нашому клієнтові, підозрюваному у продажу квартири нижче ринкової ціни у 2018 році.

Геннадій Балашов вирішив не вносити нереальний заставу в розмірі 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Нереальний з точки зору ідіотизму як підозри, так і клопотання.

Ми знали, що рано чи пізно за будь-яким надуманим звинуваченням Балашова Г. В. таки відправлять до слідчого ізолятора.

Тому, краще отримати арешт в кримінальному провадженні за статтею 212, санкція якої взагалі не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а не чекати якоїсь чергової провокації.

Загалом, ми здивовані, але не засмучені.

На задньому плані прокурор.