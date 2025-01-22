Суд відправив під варту підозрюваного у побитті дівчинки у Білій Церкві

Білоцерківський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для 16-річного хлопця. Неповнолітнього підозрюють у побитті 12-річної дівчинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Суд відправив хлопця під варту.

Дивіться також Встановлено 10 учасників: у поліції розповіли, через що побили дівчинку у Білій Церкві

Який запобіжний захід обрав суд

Напередодні юнаку повідомили про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. На відео нападу він погрожував, вдарив дівчинку та розпилив в обличчя газовий балончик. Він також здійснював на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

У середу, 22 січня, у Білоцерківському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу неповнолітньому. Згідно з рішенням, підозрюваний перебуватиме під вартою до 20 березня включно без права внесення застави.

Своєю чергою сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення. До слова, загалом поліції вдалося встановити 10 учасників інциденту віком від 10 до 16 років. Наразі перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, днями в соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків у Білій Церкві на Київщині жорстоко б'є 12-річну дівчинку. На кадрах видно, як постраждалу, що намагається захиститися, закриваючи обличчя руками, по черзі б'ють і хлопці, і дівчата.