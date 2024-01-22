Роману Гринкевичу обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід одіозному Роману Гринкевичу. Його відправили під варту до 17 березня 2024 року.

Запобіжний захід Роману Гринкевичу обрав Печерський районний суд Києва. Альтернативою утриманню під вартою є застава. Її розмір – понад 500 мільйонів гривень.

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Сторона захисту вже заявила, що вважає запобіжний захід необґрунтованим. Апеляційну скаргу планують подати вже 23 січня.

Гринкевич став п'ятим підозрюваним в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві. Воно вчинене в умовах воєнного стану та – в особливо великих розмірах. Мовиться про постачання неякісного одягу для героїв ЗСУ. Слідство встановило, що учасники злочинного угруповання завдали державі шкоди на майже мільярд гривень.

Що кажуть у ДБР

Окрім того, у ДБР наголосили, що Роман Гринкевич намагався домовитись щодо незаконного перетину державного кордону України. Це сталося вже після оголошення про підозру. Упродовж декількох днів Романа Гринкевича шукали: людей просили повідомляти про його місцезнаходження. Зрештою, Гринкевича затримали в Одесі.

Заява Гринкевича

Тим часом у суді Роман Гринкевич раптом заявив, що не планує виїжджати з України. Натомість він воліє залишитися, аби відстоювати свою "честь". Обвинувачення проти себе він назвав "незрозумілими".