Відбулася фактично переляком: блогерці з Одеси, яка закликала бомбити Україну, винесли вирок
Суд на Одещині призначив покарання блогерці Марії Лещенко, яка закликала обстрілювати територію України. Їй заборонили протягом десяти років займати державні посади.
Блогерка з Одеси неодноразово у соцмережах озвучувала проросійські наративи, частина з яких була відверто українофобськими.
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Деталі справи блогерки Марії Лещенко
Згідно з вироком Приморського районного суду від 10 липня за свої антиукраїнські заяви блогерка не зможе посісти державну посаду протягом 10 років.
Нагадаємо, дівчина у своїх роликах у соцмережах часто робила неоднозначні заяви. Наприклад, Лещенко стверджувала, що вона – "людина миру" та їй "плювати під яким прапором жити". Також під час трансляції в TikTok вона заявляла, що "Одеса – це не Україна".
Блогерка стверджувала, що нібито війна вигідна Україні, бо вона "бабки рубить". Окрім цього, в пості вона зазначала, що "ще у 2014 зливала все росіянам".
Дуже сподіваюся, що на ракетах, які будуть летіти в Україну буде написано "За Кримський міст",
– писала Лещенко.
У тому ж відео Лещенко назвала українців "заздрісною поганню" та заявила, що "справедливість перемогла".
Проросійські заяви Марії Лещенко: дивіться відео
У вироку зазначається, що блогерка визнала свою вину, а пости публікувала "на емоціях". Лещенко не знала, що за це загрожує кримінальна відповідальність і обіцяє більше так не робити.
Суд кваліфікував заяви Лещенко як колабораційну діяльність, тобто публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Максимальним покаранням за цією статею є заборона на 15 років працювати у держорганах. Однак, заклики блогерки могли визначити і як виправдання збройної агресії, за що загрожувало до 3 років позбавлення волі.
Покарання за проросійську діяльність
- Екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру в держзраді. Як завили в Офісі генпрокура, його пропагандистська діяльність допомагала Росії досягати власних цілей. Йому загрожує до 15 років в'язниці.
- Також правоохоронці затримали за держзраду іншого депутата ОПЗЖ – Олександра Пономарьова. Він співпрацював з Росією та передавав допомогу окупантам. Його компанії постачали паливо та мастило для росіян, а також надавали техніку.
- Раніше суд висловив підозру антиукраїнському блогеру-мільйоннику, який вихав до Росії. Він активно поширює проросійську пропаганду та виправдовує російську агресію.