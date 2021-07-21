Суд вперше в Україні заарештував пірата: він захопив судно і вимагав викуп

Українця, якому напередодні оголосили про підозру, заарештували. Мовиться про ймовірне піратство. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 48 днів.

Таку інформацію надав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ.

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"Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", – заявив Дехтяренко.

Чоловікові загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дехтяренко про затримання пірата: дивіться відео

Затримання пірата: коротко