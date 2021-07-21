Суд вперше в Україні заарештував пірата: він захопив судно і вимагав викуп
21 липня 2021 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Українця, якому напередодні оголосили про підозру, заарештували. Мовиться про ймовірне піратство. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 48 днів.
Таку інформацію надав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ.
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"Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", – заявив Дехтяренко.Довідка. Чоловікові загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дехтяренко про затримання пірата: дивіться відео
Затримання пірата: коротко
- Житель Миколаївщини захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення.
- Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру у піратстві. Такий випадок трапився вперше в Україні.
- Представники судноплавної компанії вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за 6 тисяч доларів. Після цього він захопив і плавучу базу охоронної компанії, за звільнення якої вимагав 100 тисяч доларів.
- Він пообіцяв викинути усю зброю, якщо його умови не виконають. Частково так і трапилось – частину зброї він все ж викинув за борт.
- Пірата затримали вже в Україні. Однак це зробити було не просто, адже чоловік після приїзду на Батьківщину кілька разів змінював паспорти і місця проживання.