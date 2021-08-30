Суд взяв під варту ветерана АТО Довбиша за сутички на Банковій

У Києві суд обрав запобіжний захід ветерану війни на Донбасі Олегу Довбишу. За участь у сутичках під Офісом Президента 14 серпня чоловіка взяли під варту на 2 місяці.

Запобіжний захід Довбишу 30 серпня обрав Печерський районний суд Києва. Ветерана війни на Сході взяли під варту.

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Довбиш перебуватиме під вартою

Суд обрав запобіжний захід учаснику Нацкорпусу та сутичок під час мітингу на Банковій у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у суді мали обирати запобіжний захід й іншому активісту Нацкорпусу Дмитрові Кухарчуку. Однак він порізав руку, висловлюючи свій протест. У результаті за ним приїхала швидка.

Справа Довбуша і Кухарчука: що відомо

У поліції раніше повідомили, що 2 жителів Черкащини – Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша – затримали за підозрою в хуліганських діях на акції під Офісом Президента 14 серпня. Тоді суд начебто призначив їм "запобіжний захід у вигляді утримання під вартою".

Згодом з'ясувалося, що "арештованим" ветеранам лише вручили підозри й призначили допит на 30 серпня.

Сутички на Банковій 14 серпня: коротко

Під Офісом Президента 14 серпня активісти Нацкорпусу організували акцію "Ні – капітуляції!", під час якої виникли сутички з правоохоронцями.

У результаті постраждали 8 поліцейських, через що відкрили кримінальне провадження.

Радикали також напали на журналіста "Букв" Олександра Кужельного та побили його. Згодом нападники попросили у потерпілого вибачення.

Текст повідомлення Klymenko Time:

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід "нацкорпусівцю" Олегу Довбишу, учаснику зіткнень з поліцією під час мітингу на Банковій, у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

Нагадаємо, сьогодні учасники "Нацкорпусу" пікетували Печерський райвідділ поліції, де порізав руку інший фігурант цієї справи, Дмитро Кухарчук, "в знак протесту". У підсумку за ним приїхала швидка.