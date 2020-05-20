Суд ЄС розглянув справу щодо функціонування "Північних потоків": деталі рішення

Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік – 2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. В останній мовиться про правила функціонування ринку газу в межах об’єднання. Крім того, суд відхилив позов компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, які стоять за будівництвом "потоків".

Чому Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG подавали позови до Європейського суду

Суть позову компаній полягала в тому, що вони просили Суд ЄС звільнити газогони "Північний потік" і "Північний потік-2" з-під дії Директиви ЄС 2009/73 (відома також як Третій енергетичний пакет ЄС). Про це мовиться на сайті Загального суду ЄС.

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Ця директива набула чинності в травні 2019 року. Вона встановлює правила функціонування газового ринку ЄС. Зокрема, мовиться, що норми європейського енергетичного права поширюються на трубопроводи, які підключаються до ГТС Євросоюзу.

Такі газопроводи повинні відповідати вимогам до газопроводів країн ЄС. До прикладу, мають бути розділеними постачальник газу та транспортувальник.

Тобто, "Північні потоки", якими планує постачати газ російський Газпром,

мали б знайти іншу компанію для його постачання,

для його постачання, 50% їхніх пропускних можливостей має бути зарезервовано для альтернативних постачальників.

Що відомо про рішення Європейського суду

Загальний суд ЄС розглянув аргументацію обох компаній-власників "Північних потоків".

Nord Stream AG стверджував, що необхідність виконувати норми Третього енергопакету ЄС призведе до суттєвих змін в акціонерній угоді. Тому просив частково звільнити газогін від виконання цих норм.

Nord Stream 2 AG заявив, що в разі необхідності виконання норм Директиви ЄС їм доведеться повністю чи частково продати власне газопровід "Північний потік-2", що "суттєвим чином підриває підстави для інвестування в нього".

У підсумку суд відхилив позицію обох компаній.

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Зауважимо, що 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило компанії-оператору Північного потоку – 2 від звільнення від регулювання діяльності директивою ЄС. Отже, він працюватиме за загальними правилами.

Коротко про перешкоди добудові "Північного потоку – 2"

Наприкінці грудня 2019 року президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому, зокрема, передбачено санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

Хто та що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше ніж перший квартал 2021 року.

Зверніть увагу! Зараз "Північний потік – 2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійсбке море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.



Газогін "Північний потік – 2" / Карта