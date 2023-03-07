Суд заарештував активи Медведчука та Козака, записані на львівську пенсіонерку

Наприкінці лютого 2023 року з розслідування журналістів стало відомо про київські компанії, бенефеціаркою яких є львівська пенсіонерка Ольга Куць, а також про зв'язок жінки з підозрюваними у державній зраді екснардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком. А вже на початку березня Личаківський районний суд Львова арештував активи цих компаній.

Так, судові ухвали щодо арешту активів були видані уже на третій день після публікації розслідування, а саме 2 березня. Про це стало відомо з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та текстів судових ухвал.

Цікаво Суд арештував майно та активи Оксани Марченко на шалену суму

Про які компанії йдеться

Журналісти-розслідувачі встановили, що пенсіонерка зі Львова володіє 55% часткою у компаніях "Істбуд" та "Таун Ленд Компані". При цьому перша компанія володіє майже гектаром землі на бульварі Дружби Народів у Києві.

Ця ділянка розташовується не лише у центрі української столиці та поблизу зручної транспортної розв'язки, а й має комерційно-вигідне цільове призначення, а саме будівництво готельно-офісної будівлі.

Орієнтовна ринкова вартість ділянки близько 160 мільйонів гривень,

– підкреслили у Bihus.Info.

Щодо "Таун Ленд Компані", то вона є замовницею будівництва житлового комплексу "Поетика" у столиці. Ба більше, ця компанія значиться власницею низки об'єктів незавершеного будівництва.

Загальна ж вартість заарештованого майна сягає 5 мільярдів гривень.

Зв'язок з Медведчуком та Козаком

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що зазначені компанії пов'язані з будівельним бізнесом нардепа Вадима Столара від "ОПЗЖ". Натомість частку в його бізнесі ще у 2020 році придбали Віктор Медведчук та екснардеп Тарас Козак, які при цьому не з'явилися серед офіційних партнерів Столара. Натомість саме тоді співвласницею згаданих компаній стала 62-річна Ольга Куць зі Львова. Відтак цей бізнес насправді міг належати колишнім нардепам України.

Тож, журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів,

– розповіли в Bihus.Info.

Ба більше, під час розмови з жінкою з'ясувалося, що вона раніше працювала в кількох львівських фірмах, пов'язаних саме з родиною Тараса Козака. Також сама Ольга визнала, що не є реальною власницею компаній "Істбуд" та "Таун Ленд Компані", а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність.

За словами Ольги Куць, вона не отримувала та не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і навіть залюбки позбулася б цих активів "прямо сьогодні".