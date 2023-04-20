В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ

В Ужгороді суд 20 квітня обрав запобіжний захід священнику московського патріархату Дмитру Сидору. Отця зобов'язали здати закордонний паспорт.

Отець має з'являтися на допит до слідчого або прокурора за першою вимогою. Про це повідомив протоієрей УПЦ МП Віктор Палош, який був присутній на засіданні суду.

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Що відомо про рішення суду

Сидору інкримінують "Розпалювання релігійної ворожнечі". Суд наголосив, що він має особисте зобов'язання не покидати Україну. Крім того, він повинен здати закордонний паспорт, а також з'являтися зразу на допит до слідчого або прокурора за першою вимогою.

Палош переконаний, що рішення суду є справедливим. Однак він не погоджується з тими претензіями, які пред'являє прокурор.

Захисницю УПЦ МП Кохановську забрала поліція

Сидору 19 лютого 2012 року Ужгородський міськрайонний суд присудив йому три роки позбавлення волі умовно. Причина – "посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Під Києво-Печерською Лаврою щодня збираються мітинги, оскільки проросійські попи не збираються покидати приміщення.

Однією з запеклих захисниць УПЦ МП є Вікторія Кохановська, про викрадення якої 19 квітня заявили у московській церкві. Хоча насправді її забрали до поліції. На викрадення це аж ніяк не схоже.