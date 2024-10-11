Обрання "запобіжки" для Гнезділова: адвокат запросив відвід суддів

У Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід військовому Сергію Гнезділову, який публічно оголосив, що йде у СЗЧ. Напередодні правоохоронці порушили щодо нього кримінальну справу за статтею про дезертирство.

9 жовтня військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов був затриманий, а згодом йому вручили підозру.

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Що вирішив суд

11 жовтя відбулося засідання у справі Гнезділова, де йому мали обрати запобіжний захід. Відомо, що адвокат підозрюваного Олександр Шадрін запросив відвід судді, адже не згідний із розподілом справи. Він вважає, що суддя вчора мав розглянути правові підстави затримання Гнезділова.

Захисник заявив, що зафіксував два порушення процедури. За його словами, за весь час досудового розслідування відповідний орган та прокуратура нібито так і не отримали ухвалу про дозвіл на затримання особи. Крім того, адвокат також каже, що у протоколі про затримання не вказали, за що саме затримали Сергія Гнезділова. За словами Олександра Шадріна, у протоколі вказано лише номер статті Кримінального кодексу, за якою затримали військового.

Станом на 12:43 суд завершився. Можливе відведення клопотання, про яке попросив адвокат Гнезділова. Питання перебуває розгляді, повідомляє Київ24.

До слова, прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, якому інкримінують дезертирство за самовільне залишення військової частини.

Нагадаємо, що перед засіданням Гнезділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене та прийняте. Також він додав, що готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.