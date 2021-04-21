Екснардеп Найєм заявив, що суд закрив справу проти одного з нападників на нього

Колишній народний депутат, а нині представник керівництва Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що Шевченківський районний суд міста Києва закрив кримінальне провадження проти одного з нападників на нього. Мовиться про Магомеда-Аміна Саітова, якого ще у 2018 році оголосили в розшук.

Про закриття провадження повідомив сам Мустафа Найєм. За його словами, суддя аргументувала рішення тим, що закінчився термін досудового розслідування.

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Найєм заявив, що умисне затягування процесу з боку захисників Саитова довгий час не дозволяло направити справу в суд. Він додав, що захист нападника приблизно пів року займався ознайомленням з матеріалами справи.

А коли обвинувальний акт все-таки був направлений до суду, суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсепьян порахувала, що терміни досудового розслідування спливли й справа підлягає закриттю,

– написав Найєм.

Суддя Тетяна Овсепьян заявила, що порахувала терміни слідства виходячи з постанов прокурора. Натомість Найєм підкреслив, що його адвокати зробили аналогічні розрахунки та, судячи з усього, "її явно підвели знання математики".

У фейсбуці екснардеп навів детальні розрахунки та підкреслив, що "суддя не дорахувалася 20 днів і вирішила просто закрити справу". Він заявив, що його адвокати вже готують апеляцію.

Нападники і їх адвокати не хочуть доводити в суді свою невинність. Тому що не зможуть. Вони вибрали тактику затягування процесу, щоб по закінченню 5 років справа була закрита через закінчення строків притягнення до відповідальності,

– підсумував Найєм.

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