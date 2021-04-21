Суд залишив брата Вовка під вартою із заставою у 35 мільйонів гривень

Брат скандального судді Павла Вовка Юрій Зонтов залишатиметься під вартою із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 квітня.

Адвокати Зонтова просили скасувати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою, але судді Валерія Чорна, Олег Павлишин і Андрій Никифоров залишили апеляційні скарги без задоволення.

Важливо Брат судді Вовка поєднував службу в розвідці з адвокатською діяльністю і приховував це, – ЗМІ

Деталі розгляду справи

Як зазначили у ЦПК, адвокати продовжували розповідати про провокацію злочину, невинуватість свого клієнта і його неспроможність внести 35 мільйонів гривень застави. Сам брат Вовка заявив, що його звільнили зі Служби зовнішньої розвідки, тож він не може користуватися службовим становищем.

Прокурор, своєю чергою, навпаки просив залишити Зонтову тримання під вартою, але збільшити заставу до 70 мільйонів гривень.

Таку суму прокурор обгрунтовував значними доходами підозрюваного, великою кількістю майна у його власності, а також виявленою в ході обшуку готівкою у розмірі приблизно 135 мільйонів гривень,

– написали у ЦПК.

Затримання брата судді Вовка

Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Чоловіка підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів хабаря.

За ці гроші, за версією НАБУ, брат Вовка мав розв'язати питання з одним із суддів ОАСК. На сайті Окружного адміністративного суду з'явилася заява щодо проведених обшуків. Там наголосили, що працівники НАБУ "нічого не знайшли".

Однак вже 7 квітня у брата глави ОАСК Павла Вовка та його спільника НАБУ і САП виявили чималі обсяги готівки. Зокрема, понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Того ж дня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату Вовка.

Наразі Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень. 14 квітня ВАКС арештував майно брата судді Вовка.