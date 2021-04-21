Суд залишив брата Вовка під вартою із заставою у 35 мільйонів гривень

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Брат скандального судді Павла Вовка Юрій Зонтов залишатиметься під вартою із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 квітня.

Джерело:

Центр протидії корупції

Адвокати Зонтова просили скасувати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою, але судді Валерія Чорна, Олег Павлишин і Андрій Никифоров залишили апеляційні скарги без задоволення.

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Деталі розгляду справи

Як зазначили у ЦПК, адвокати продовжували розповідати про провокацію злочину, невинуватість свого клієнта і його неспроможність внести 35 мільйонів гривень застави. Сам брат Вовка заявив, що його звільнили зі Служби зовнішньої розвідки, тож він не може користуватися службовим становищем.

Прокурор, своєю чергою, навпаки просив залишити Зонтову тримання під вартою, але збільшити заставу до 70 мільйонів гривень.

Таку суму прокурор обгрунтовував значними доходами підозрюваного, великою кількістю майна у його власності, а також виявленою в ході обшуку готівкою у розмірі приблизно 135 мільйонів гривень,
– написали у ЦПК.

Затримання брата судді Вовка

Наразі Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень. 14 квітня ВАКС арештував майно брата судді Вовка.