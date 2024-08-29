Суд заочно призначив запобіжний захід нардепу Дмитруку

Суд заочно обрав запобіжний захід нардепу-втікачу Дмитруку. Його застосують, коли депутата повернуть в Україну.

Нещодавно ДБР оголосило Артема Дмитрука в міжнародний розшук. Тож коли його знайдуть і він опиниться на території України, нардепа візьмуть під варту.

Дивіться також Втік з України перед підозрою: що відомо про скандального нардепа Дмитрука

Дмитруку обирали запобіжний захід заочно

29 серпня Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Саме про такий запобіжний захід просив прокурор В'ячеслав Романенко.

Він зазначив, що нардепу варто обмежити свободу через певні ризики. До прикладу, через ризик переховування, що в принципі вже робить Дмитрук.

За словами Романенка, також є ризик впливу на свідків і потерпілих, оскільки у нардепа є такі можливості навіть за межами України.

Прокурор пояснив, що саме завдяки запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою Артема Дмитрука можна затримати за кордоном і доставити в Україну.

Тим часом адвокат Дмитрука Віталій Заперченко заявив, що народний депутат "не ухиляється від слідства", а "змушений через погрози вживати заходів задля збереження власного життя". Він також стверджує, що нардеп виїхав за межі країни законно.

Нагадаємо, що 25 серпня Артему Дмитруку повідомили про підозру за напад на правоохоронця в Одесі та спробу викрасти зброю. Проте виявилося, що нардеп втік з країни за день до оголошення підозри.