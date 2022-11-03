Подарунки на 20 мільйонів: суд зобов'язав відкрити справу проти нардепки від "Слуг народу"

Центр протидії корупції виявив у народної депутатки від "Слуги народу" подарунків на майже два десятки мільйонів гривень. За документами їх зробив батько, офіційні доходи якого цього не дозволяють.

Саме тому суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити справу проти Ірини Аллахвердієвої. Після цього провадження мають передати в НАБУ та САП, які повинні провести розслідування та перевірити факти.

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Проти Аллахвердієвої мають відкрити справу

Вищий антикорсуд підтримав скаргу ЦПК і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої,

– повідомили в Центрі протидії корупції.

Ба більше, ухвала Вищого антикорупційного суду не підлягає оскарженню, а генеральний прокурор Андрій Костін зобов'язаний зареєструвати справу та повідомити суд, що виконав рішення.

Мільйонні подарунки та годинник з діамантами

У Центрі протидії корупції виявили, що Ірина Аллахвердієва отримала в подарунок:

майже 20 мільйонів гривень;

швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, який інкрустований 11 білими діамантами.

Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливає, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки,

– мовиться в повідомленні.

Сама народна депутатка 4 вересня внесла зміни у свою декларацію. Зокрема, вона додала, що отримала подарунки:

грошовий – у вигляді 5,37 мільйона гривень;

наручний годинник Defy Midnight, який виготовляє швейцарський виробник розкішних годинників Zenith.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, "слугу" 1 вересня збагатив подарунками батько – Валерій Володимирович Сурін.

Що відомо про Ірину Аллахвердієву: коротко

44-річна Ірина Аллахвердієва стала народною депутаткою Верховної Ради 9 скликання 21 липня 2019 року. Вона пройшла у Раду під номером 116 в списках "Слуги народу".

Відомо, що за освітою політикиня є економісткою із бухгалтерського обліку та фінансів. Вона закінчила державну аграрну академію в Миколаєві, звідки сама родом.

У рідному місті працювала заступницею директора з розвитку в Миколаївській філії страхової компанії "ІНГО Україна", згодом на аналогічній посаді – в Миколаївському міському страховому агентстві "Інкомстрах". Після цього – директоркою Миколаївської обласної дирекції страхової компанії "Уніка".

У декларації за 2019 рік вказала сина. У власності мала 50% квартири на 63 квадрати в Миколаєві, недобудовану квартиру в Грузії на 30 квадратів, а також землю площею 77 тисяч 300 квадратів, годинник Frederique Constant за 145 тисяч 800 гривень та авто Lexus за 504 тисячі гривень.

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