Суд не заарештував Микитася попри несплату застави: САП оскаржить це рішення
Вищий антикорупційний суд 20 квітня відмовився повторно арештувати експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася попри несплату застави в 100 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить таке рішення суду.
Про оскарження відмови суду обрати запобіжний захід екснардепу Микитасю, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії, повідомили у фейсбуці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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САП оскаржить до Апеляційної палати рішення ВАКС про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави,
– йдеться у повідомленні.
До слова, 20 квітня слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Арештувати Микитася мали за те, що він протягом відведених 5 днів так і не вніс 100 мільйонів застави.
Справа Микитася: основне
- Максим Микитась – один із найвпливовіших забудовників у Києві. НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 80 мільйон гривень.
- Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень.
- Наприкінці жовтня 2019 року суд змінив запобіжний захід для Микитася. Його взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні внесли потрібну суму.
- 20 січня 2020 року ексдепутата зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
- 3 квітня підозрюваному збільшили розмір застави до 100 мільйонів гривень. Микитась повинен був внести гроші протягом 5 днів.
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