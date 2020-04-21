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      Суд не заарештував Микитася попри несплату застави: САП оскаржить це рішення

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      САП оскаржить рішення ВАКС щодо Микитася / loyer.com.ua

      Вищий антикорупційний суд 20 квітня відмовився повторно арештувати експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася попри несплату застави в 100 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить таке рішення суду.

      Про оскарження відмови суду обрати запобіжний захід екснардепу Микитасю, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії, повідомили у фейсбуці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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      САП оскаржить до Апеляційної палати рішення ВАКС про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави,
      – йдеться у повідомленні.

      До слова, 20 квітня слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Арештувати Микитася мали за те, що він протягом відведених 5 днів так і не вніс 100 мільйонів застави.

      Справа Микитася: основне

      • Максим Микитась – один із найвпливовіших забудовників у Києві. НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 80 мільйон гривень.
      • Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень.
      • Наприкінці жовтня 2019 року суд змінив запобіжний захід для Микитася. Його взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні внесли потрібну суму.
      • 20 січня 2020 року ексдепутата зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
      • 3 квітня підозрюваному збільшили розмір застави до 100 мільйонів гривень. Микитась повинен був внести гроші протягом 5 днів. 
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Києва Судді Гроші Нацгвардія САП Максим Микитась Новини політики
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