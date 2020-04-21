Суд не заарештував Микитася попри несплату застави: САП оскаржить це рішення

Вищий антикорупційний суд 20 квітня відмовився повторно арештувати експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася попри несплату застави в 100 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить таке рішення суду.

Про оскарження відмови суду обрати запобіжний захід екснардепу Микитасю, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії, повідомили у фейсбуці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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САП оскаржить до Апеляційної палати рішення ВАКС про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави,

– йдеться у повідомленні.

До слова, 20 квітня слідчий суддя ВАКС відмовила прокурору САП у задоволенні клопотання. Арештувати Микитася мали за те, що він протягом відведених 5 днів так і не вніс 100 мільйонів застави.

Справа Микитася: основне