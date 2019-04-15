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      Суд відмовив Насірову у позові про призупинення конкурсів на голів податкової і митної служб

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      Роман Насіров
      Роман Насіров / 24 канал

      Окружний адміністративний суд Києва відмовив Роману Насірову у клопотанні про призупинення конкурсів на посади голів Державної податкової і Державної митної служб.

      У Міністерстві фінансів України, де також повідомили про рішення суду, вважають позов Насірова "бажанням загальмувати реформи".

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      "Окружний адміністративний суд Києва ще 12 квітня відмовив Роману Насірову у клопотанні про призупинку конкурсів на посади голів Державної податкової служби та Державної митної служби для забезпечення його позову до КМУ", – мовиться у повідомленні.

      Підготовче засідання у справі за позовом Насірова до Кабміну щодо оголошення конкурсів на посади очільників Державної митної служби та Державної податкової служби заплановане на 6 травня, а сама справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження.

      Подання позову Романом Насіровим є нічим іншим, як бажанням загальмувати реформування фіскальної служби шляхом унеможливлення або затягування проведення прозорих конкурсів,
      – додають у Мінфіні.

      Своєю чергою, Насіров називає проведення конкурсів незаконними. На його думку, вказані посади не можуть вважатись вакантними допоки він залишається головою Державної фіскальної служби України.

      Що відомо про скандального Романа Насірова?Екс-голова ДФС відомий участю в корупційних схемах. Насірова підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних грошей. А ще Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. Співпраця полягала в тому, що Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а Онищенко проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, проте згодом він вийшов на свободу, адже його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Кабмін звільнив Насірова з посади голови ДФС, проте Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток. Щоправда, цього так і не сталося.

      А ще Насіров збирався стати президентом України: балотувався на виборах у 2019 році, проте набрав мізерну кількість голосів виборців.

      blog_ava
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      Теги: Судді Новини України Новини політики Роман Насіров Міністерство фінансів України Державна фіскальна служба
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