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      Суд визнав незаконним обшук СБУ у журналіста 1+1 Дениса Данька

      - Читать новость на русском
      Денис Данько / фото із соцмереж

      Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним обшук, який влаштували працівники СБУ у журналіста програми "Секретні матеріали" Дениса Данька. Слідчих зобов’язали негайно повернути все майно, яке вилучили вдома у чоловіка 5 лютого.

      Про таке рішення суду інформують на фейсбук-сторінці 1+1 media. Там додають – його ухвалили 27 лютого.

      До теми: Обшук на 1+1: Зеленський розповів про конфлікт з Коломойським

      Відбувся розгляд скарги за результатами проведення обшуку у житловому приміщенні та вилучення майна у журналіста телеканалу 1+1 Дениса Данька. Обшук був визнаний незаконним. Рішення суду тільки підтверджує позицію, яка була раніше озвучена групою 1+1 media щодо незаконності, протиправності та безпідставності дій СБУ,
      – мовиться у повідомленні.

      Слідчі мають негайно повернути особисті речі Данька, згідно з постановою суду.

      Зауважимо, що сам журналіст раніше заявляв: обшуки, які проводила СБУ у нього вдома – незаконні. Ба більше – він жодним чином не причетний до прослуховування прем’єр-міністра Гончарука, у чому його підозрюють.

      "Жодного відношення до так званих плівок Гончарука я не маю – ні до запису, ні до монтажу, ні до розповсюдження. Обшук у себе вдома вважаю незаконним і таким, що порушує мої права. Чому прийшли саме до мене – загадка", – казав він. Данько вважає, що резонансний запис робили на телефон учасники розмови.

      Про який скандальний запис йдеться? 15 січня у мережу злили запис розмови людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".

      Після цього Гончарук подав заяву про відставку президенту Зеленському. Той, своєю чергою, її відхилив. Справу про незаконне прослуховування Гончарука розслідує СБУ.

      У цій справі вони провели обшуки в офісі 1+1 media. У записуванні Гончарука звинувачують журналістів цієї компанії.

      Хто може бути причетним до запису Гончарука: версія слідства

      • Журналісту Денису Даньку приписують запис "плівок";
      • Його колезі Євгену Куксіну – монтаж;
      • Колишньому журналісту "плюсів" Олександру Низовцеву – розповсюдження запису.
      • СБУ надвечір 5 лютого влаштувала обшук на їх робочих місцях в редакції телеканалу та вдома. Правоохоронці вилучили у медійників комп'ютери та техніку.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Прослушка Гончарука СБУ Обшук на 1+1
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