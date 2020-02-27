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      Суд признал незаконным обыск СБУ у журналиста 1+1 Дениса Данько

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      Шевченковский райсуд Киева признал незаконным обыск, который устроили работники СБУ у журналиста программы "Секретные материалы" Дениса Данько. Следователей обязали немедленно вернуть все имущество, которое изъяли дома у мужчины 5 февраля.

      О таком решении суда информируют на фейсбук-странице 1+1 media. Там добавляют – его приняли 27 февраля.

      К теме: Обыск на 1+1: Зеленский рассказал о конфликте с Коломойским

      Состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятии имущества у журналиста телеканала 1+1 Дениса Данько. Обыск был признан незаконным. Решение суда только подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой 1+1 media о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ,
      – говорится в сообщении.

      Следователи должны немедленно вернуть личные вещи Данько, согласно постановлению суда.

      Заметим, что сам журналист ранее заявлял: обыски, которые проводила СБУ у него дома – незаконные. Более того – он не имеет никакого отношения к прослушиванию премьер-министра Гончарука, в чем его подозревают.

      "Никакого отношения к так называемым пленкам Гончарука я не имею – ни к записи, ни к монтажу, ни к распространению. Обыск у себя дома считаю незаконным и нарушающим мои права. Почему пришли именно ко мне – загадка", – сказал он. Данько считает, что резонансную запись делали на телефон участники разговора.

      О какой скандальной записи идет речь?15 января в сеть слили запись разговора людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном "в экономике".

      После этого Гончарук подал заявление об отставке президенту Зеленскому. Тот, в свою очередь, его отклонил. Дело о незаконном прослушивании Гончарука расследует СБУ.

      В этом деле они провели обыски в офисе 1+1 media. В записывании Гончарука обвиняют журналистов этой компании.

      Кто может быть причастным к записи Гончарука: версия следствия

      • Журналисту Денису Данько приписывают запись "пленок";
      • Его коллеге Евгению Куксину – монтаж;
      • Бывшему журналисту "плюсов" Александру Низовцеву – распространение записи;
      • СБУ вечером 5 февраля устроила обыск на их рабочих местах в редакции телеканала и дома. Правоохранители изъяли у медийщиков компьютеры и технику.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда Прослушка Гончарука СБУ Обыск на 1+1
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