Судан зупинив дію угоди про створення бази для флоту Росії

Влада Судану вирішила призупинити дію угоди з Москвою про створення в країні бази для військово-морського флоту Росії. Це стало наслідком зміни влади в Судані.

Про своє рішення щодо призупинення дії угоди влада Судану вже поінформувала Росію.

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Причиною такого рішення в країні, що розташована на північному заході Африки, назвали те, що угоду Росія уклала "з колишнім режимом".

Тож тепер дія цього договору буде призупинена, поки її не затвердить законодавчий орган Судану.

До слова, лише місяць тому російські кораблі увійшли в Порт-Судан. Там вони мали поповнити військовий контингент Росії для будівництва військової бази.

Коротко про угоду щодо російської бази

Її зводять у Порт-Судан – другому за величиною місті Судану, яке розташоване на березі Червоного моря. Будівництво розпочалося в листопаді 2020 року.

За підписаною угодою, Росія отримала б у користування військово-морську базу терміном на 25 років.

Водночас щодо російської військової присутності були визначені обмеження. У Судані не могли б перебувати більш як 4 російські кораблі, а також більше як 300 військових.

Порт-Судан на березі Червоного моря: карта