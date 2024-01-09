Відібрати дитину у мами, щоб втекти за кордон: як судді з Одещини "працювали" на благо ухилянтів

Чоловіки масово використовують своїх дітей, аби виїхати за кордон. Для цього малюків через суд відбирають у матерів. В Одеській області викрили цілу схему.

Деталі корупційної схеми шокують. Білгород-Дністровський на Одещині став справжнім "місцем паломництва" для чоловіків, які хотіли після розлучення самостійно виховувати дитину. Упродовж 2023 року місцевий суд ухвалив понад 800 рішень на користь татів. Рекорд для міста, де – менше як 50 тисяч жителів.

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Водночас з'ясувалося, що за цинічною послугою до Білгород-Дністровського міськрайонного суду звертаються чоловіки з різних куточків України. Зокрема, там "засвітилися" ухилянти з Києва, Чернігова, Львова. За даними НАБУ, це стало можливо завдяки тому, що масово укладали фіктивні договори про оренду житла у Білгород-Дністровському районі.

Загалом на цей суд припало 30% таких рішень від усієї країни. У СБУ кажуть, що до оборудки причетні співробітники суду та посередники. За даними ЗМІ, скандальні рішення ухвалювала "фантастична" четвірка:

Олександр Боярський;

Сергій Савицький;

Валентин Заверюха;

Юлія Шевчук.

У САП та НАБУ зауважили, що одного з фігурантів справи затримали під час отримання неправомірної вигоди. Тепер "законнику" загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ухилянтів шукали у соцмережах

Ухилянтів розшукували у соцмережах. Коштувала "послуга" до 3,5 тисячі доларів. Все мало бути дуже секретно, однак ухилянти та їхні рідні "палилися" у соцмережах.

Зокрема, журналісти звернули увагу на подружжя Ігоря та Уляни Верхогляд. Відповідно до рішення суду, їхня неповнолітня дитина вже декілька років живе з турботливим татом. Тим часом "горе-матір" "самоусунулась від виконання належним чином своїх батьківських обов`язків по вихованню та утриманню дитини".

Однак соцмережі Уляни демонструють зворотнє. Уляна – турботлива мама та дружина. Жінка охоче демонструє життя з чоловіком та донькою. Зокрема, постить фото з відпочинку та сімейних свят. Коли журналісти звернулися до Уляни по коментар, жінка відмовилася спілкуватися.

Також під час розслідування вдалося встановити, що часто чоловіки виїжджали за кордон без дітей. Іноді – їхні діти взагалі мешкали на тимчасово окупованій території.