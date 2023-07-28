Голові ДСА Сальнікову призначили грошову заставу, – ВАКС

Вищий антикорупційний суд 28 липня призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову грошову заставу. Так, суддя може внести 805 200 гривень, як альтернативу запобіжному заходу.

Цю заставу мають внести впродовж 5 днів. Водночас у разі внесення цих коштів на Сальнікова покладуть кілька додаткових зобов'язань.

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Сальнікову призначили грошову заставу

Варто зазначити, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила призначити для Сальнікова заставу у розмірі 1,07 мільйона гривень, оскільки зарплата голови Державної судової адміністрації за останні 3 роки становила понад 3,5 мільйона гривень. Однак суд все ж скоротив суму, яку може, як альтернативу запобіжному заходу, внести Сальніков.

Попри це, суд також постановив покласти кілька додаткових обов'язків на Сальнікова, якщо він таки внесе заставу.

Зокрема, голова Державної судової адміністрації має:

прибувати до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого суді за першою вимогою;

не залишати Київ без дозволу детектива або прокурора;

повідомляти детектива або прокурора про зміну місця свого проживання або роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на в’їзд в України та виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Ці обов'язки мають діти до 24 вересня 2023 року. Наразі досудове розслідування щодо судді Сальнікова –триває.

Водночас Сальніков пообіцяв, що не буде переховуватися та впливати на свідків, а також він готовий займати проактивну позицію, щоб спростувати всі закиди щодо нього.

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