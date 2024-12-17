Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї за 700 тисяч гривень, – ЗМІ

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж не задекларувала у 2023 році оренду квартири у Дубаї, що в ОАЕ. Наразі суддя сплачує за цю оренду майже 700 тисяч гривень на рік.

Ця сума перевищує більшу частину її доходів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

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Що виявили журналісти в одеської судді Маломуж

У розслідуванні журналісти розкрили деталі щодо нерухомості судді в Дубаї. Документи земельного департаменту Дубаю свідчать, що Алла Маломуж протягом 2023 – 2024 років орендувала квартиру вартістю майже 700 000 гривень. Прикметно, що ця нерухомість була відсутня в її офіційній декларації за 2023 рік.

Під час розмови з журналістами суддя Маломуж спростувала твердження про те, що вона орендувала квартиру в Дубаї. Однак зазначила, що вже майже три роки живе за кордоном.

Якщо у вас така інформація є, будь ласка, надайте її в офіційні правоохоронні органи. І не турбуйте мене у мою відпустку, бо я маю на це законне право. І я три роки майже не перебуваю в Україні. І якщо я витрачаю кошти, як на вашу думку, які я заробила якимось незаконним шляхом, то мені самій буде дуже цікаво про це прочитати, бо такої інформації у мене й у вас апріорі бути не може,

– сказала суддя.

Також під час розмови з журналістами вона казала, що "такої судді, як я, не було і, мабуть, не буде", а також, що "за своє життя я не взяла жодного хабаря".

"Я чинила судочинство лише відповідно до законодавства. Таку суддю, як я, треба було б висвітлити й поставити на п'єдестал", – стверджує Маломуж.

У Київському районному суді Одеси у відповідь на запит "Слідство.Інфо" підтвердили, що Алла Маломуж перебуває у відпустці з 28 лютого 2022 року. Згідно з судовими матеріалами, у 2022 році Маломуж пішла у тривалу відпустку тривалістю десять місяців. Вона відновила відпустку в січні 2023 року, яка продовжилася ще на п'ять місяців.

Її відпустка містила як оплачувані, так і неоплачувані дні. У травні 2022 року суддя Маломуж також пішла на лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами. У вересні 2023 року, вона пішла у трирічну декретну відпустку, яка триватиме до 2026 року.

За словами членкині Громадської ради доброчесності Ніки Крейденкової своїми діяти суддя робить так, що люди не мають нормального доступу до правосуддя.

Це означає, що неможливо найняти нову людину на посаду в суді. І відповідно всі ці справи, які надходять до суду, вони розглядаються іншими суддями, навантаження збільшується,

– пояснила вона.

У своїй декларації за 2023 рік суддя Маломуж повідомила, що продовжує отримувати заробітну плату на своїй посаді та не вказала жодних майнових активів за кордоном.

Журналісти-розслідувачі проаналізували заробітну плату судді за останні два роки. У 2021 році суддя Маломуж за час перебування на своїй посаді в Одесі заробила близько 1,7 мільйона гривень. Однак у 2022 році, попри те, що суддя десять місяців перебувала у відпустці, в тому числі за кордоном, вона задекларувала зарплату від держави у розмірі 888 тисяч гривень.



Зарплата судді Маломуж за 2021 та 2022 роки / Фото "Слідство.Інфо"

За словами Ніки Крейденкової відпустку, яка йде без збереження заробітної плати, затверджує, видає і підписує голова суду.

У розслідуванні "Слідства.Інфо" йдеться про те, що суддя орендує квартиру площею 117 квадратних метрів у новобудові Orin Building, розташованій у районі Аль-Барша в Дубаї. Ця будівля розташована всього за 15 хвилин їзди від популярного острова Пальми-Джумейра.



Новобудова Orin Building у Дубаї, де живе Маломуж / Фото "Слідство.Інфо"

Документи, отримані "Слідством.Інфо" від LeMonde, свідчать, що за договором оренди суддя Алла Маломуж має сплатити 70 000 дирхамів (приблизно 675 500 грн) за період оренди з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року.

У своїй декларації за 2023 рік суддя Маломуж повідомила про річний дохід у розмірі 725 353 гривень суддівської зарплати, а також 47 000 гривень аліментів на дитину. Ці цифри свідчать про те, що дохід від оренди її нерухомості в Дубаї, можливо, майже покриває її загальний річний заробіток.