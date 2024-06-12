Суддя Львов, у якого знайшли паспорт Росії, програв суд й не поновився на посаді

Суд не поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. Він програв в Шостому апеляційному адміністративному суді.

Судове засідання відбулось 12 червня 2024 року. Його транслювали "Схеми", пише 24 Канал.

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Львов не поновився на посаді судді Верховного суд

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Богдану Львову щодо:

поновлення на посаді судді Верховного Суду,

нарахуванні йому заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Тобто суд скасував рішення суду першої інстанції (Київського окружного адміністративного суду) щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду та виплати заробітної плати "за час вимушеного прогулу".

Фактично суд частково задовольнив апеляційну скаргу Верховного суду, де не погодилися з попереднім судовим рішенням про поновлення Львова на посаді. До речі, представник третьої сторони, тобто СБУ:

підтримав апеляційну скаргу Верховного суду,

підтвердив у судовому засіданні, що Служба безпеки встановила наявність громадянства Росії у Богдана Львова,

звернувся до колегії з проханням повністю відмовити в задоволенні позову Львова про поновлення на посаді судді Верховного суду.

Рішення Київського окружного адміністративного суду від 10 січня 2024 року скасувати в частині задоволення позовних вимог Львова Богдана Юрійовича про визнання протиправним і скасування наказу голови Верховного суду від 4 жовтня 2022 року про відрахування судді Львова зі штату Верховного суду, зобов'язання Верховного суду зарахувати суддю Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду в Касаційній господарський суд з 5 жовтня 2022 року,

– заявив суддя, що головує.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі:

судді, що головує, Андрія Кучми,

Людмили Бєлової,

Володимира Аліменка.

Що сказав Львов

Богдан Львов після засідання заявив, що він ще не знає, чи подаватиме апеляцію, адже йому потрібно вивчити рішення, але "він буде робити все, щоб очистити своє ім'я".

Я трохи здивований, я такого рішення не очікував. Якщо все-таки питання громадянства трохи за межами сьогоднішнього процесу, то, на мій погляд, визнати правомірним таке звільнення – це неможливо, неприпустимо. Хоча ми прослухали лише резолютивну частину рішення і щось казати про мотиви можна буде лише після ознайомлення з повним текстом,

– заявив Львов.

Він також додав, що, хоч за світовою практикою, хоч за законодавством, не може бути звільнення судді одноособовим. Богдан Львов зауважив, що йому більше поки додати нічого.

Що відомо про російський паспорт Львова

Фундація DEJURE написала, що Богдан Львов вже звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для оскарження рішення суду.

Під час засідання також розглядали нові докази. Зокрема, інтерв'ю та копію договору дарування Богданом Львовом у 2012 році частки квартири у Москві своїй дружині. У документі є детальні дані його російського паспорта.

В інтерв'ю Богдан Львов не заперечував щодо наявності родичів та нерухомості в Москві. Він зазначив, що не буде коментувати квартиру, посилаючись на таємницю слідства, яке проводить НАБУ у справі щодо недекларування.

Під час суду він заявив, що:

"ніколи не підписував таких договорів",

"заперечує його існування",

згадана квартира у Москві була приватизована, проте подарував частку у ній дружині "за українським паспортом".

Право власності могло бути зареєстроване тільки як громадянином Росії. Державний реєстратор не встановив би його особу за паспортом громадянина України,

– заявив представник СБУ.

Проте захист Львова подав клопотання про визнання цих доказів – інтерв'ю та копії договору, – "неналежними". Адвокат заявив, що СБУ як третя сторона в судовому процесі "зміщує вектор у справі". Адже, за його словами, позов стосується саме порушень процедури припинення повноважень Львова.

Як з'ясували наявність російського громадянства Львова