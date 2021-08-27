Суддя Верховного Суду Гусак подав у відставку, ще кілька планують, – ЗМІ

27 серпня 2021 , 17:23
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Джерело:

ZN.UA

Микола Гусак хоче звільнитися із Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. За ним планують піти ще декілька служителів Феміди.

Про те, що суддя Микола Гусак подав у відставку, свідчить порядок денний засідання Вищої ради правосуддя на 7 вересня. 

До речі Офіс Президента оскаржив відновлення Тупицького в КСУ

Джерела ЗМІ повідомляють, що незабаром ще кілька суддів подадуть у відставку. Втім, їхніх імен журналісти не розкривають.

Що відомо про Миколу Гусака

  • Це член Вищої ради правосуддя у 2017 – 2019 роках, член Першої Дисциплінарної палати.
  • У 2015 році призначений членом Вищої ради юстиції президентом України та склав присягу.
  • З 2001 до 2016 року працював суддею у Верховному Суді. 
  • Як повідомляє ЗМІ, Микола Гусак – це 12-ий суддя Верховного Суду зі 190 працюючих, який подав у відставку за останні кілька років. Зокрема, 2019 року з ВС пішов 1 суддя, 2020 року – 9, у 2021 році – 1.
Нагадаємо. Скандал довкола Верховного Суду піднявся після того, як цей вищий орган судової влади визнав  незаконним та протиправним указ Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького. У президента України це викликало вкрай негативну реакцію. Зеленський назвав це спробою зірвати проведення судової реформи.
Автор: Вероніка Климська