Суддя Верховного суду просить зупинити відбір членів в Етичну раду

Суддя Верховного суду просить ОАСК зупинити відбір на посаду члена Етичної ради. Мовиться про формування списку кандидатів за квотою Ради суддів України.

Відповідна заява надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва від імені судді Олега Ткачука. Про це повідомили на сайті суду 21 жовтня 2021 року.

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ОАСК просять призупинити відбір членів в Етичну раду

Окружний адміністративний суд міста Києва просять призупинити дію Положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів в перший склад Етичної за квотою Ради суддів України, затвердженою рішенням Ради суддів України № 46 від 21 вересня 2021 року,

– заявили в суді.

Вимогу прописали у заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду до подання самого позову, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Заявник – Олег Ткачук, відповідач – Рада суддів України. До речі, заявник є суддею Верховного суду України. У ОАСК заявили: "Наразі суд розв'язує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову".

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