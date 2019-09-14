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      Суддя Окружного адмінсуду Києва взяв самовідвід, заявивши про тиск з боку юриста Філарета

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      Руслан Арсірій
      Руслан Арсірій / zib.com.ua

      Суддя Арсірій, який розглядає справу за позовом з боку колишнього глави УПЦ КП проти Міністерства культури України, подав заяви до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України з повідомленням про втручання юристів "УПЦ КП" у процес здійснення правосуддя.

      "Мною... направлено заяви до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України з повідомленням про втручання (Ткаченко Н.А.) у процес здійснення правосуддя в рамках справи №640/11678/19.

      ... Оскільки (Ткаченко Н. А.) перебуває у трудових відносинах з позивачем та одночасно є особою, що втручається у процес здійснення правосуддя по цій справі, вважаю, що не можу брати участь у розгляді цієї справи, оскільки вказані обставини в подальшому можуть призвести до ускладнення розгляду справи та вирішення спору по суті, оскільки повне, всебічне та ґрунтовне з`ясування обставин справи можливе лише за умови взаємної довіри та поваги при комунікації між судом та учасниками справи".

      Отже, фактично суддя засвідчив, що виносив ухвалу від 11.09.2019 під тиском "юриста Київської Патріархії", а відтак – що рішення цієї ухвали суперечать закону України.

      Про самоусунення суддя заявив після того, як юридична служба Київської Митрополії Православної Церкви України на сайті ПЦУ опублікувала роз’яснення щодо ухвали 11 вересня 2019 року. Зокрема в роз’ясненні мовилося про те, що "ні суб’єкти, ні дії цих суб’єктів, які зазначеною ухвалою їм заборонено вчиняти, не є ні предметом судового розгляду, ні навіть наслідком цього предмету.

      Очевидно, що позивач – Релігійна організація "Київська Патріархія УПЦ КП", – розуміючи всю безперспективність скасування Постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року, що була підписана особисто Патріархом Філаретом та на підставі якої й здійснюється ліквідація Релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ КП", намагається в рамках цієї справи оскаржити саме наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року. Проте відношення до ліквідації Релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ КП" цей наказ не має".

      Також у роз’ясненні юристи ПЦУ зазначили, що ухвала буде оскаржена в апеляційному порядку.

      "Вся неправда, яку намагаються приховати, все одно викривається, – так прокоментував відвід судді речник Київської Митрополії ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря). – Можна, як Пилат, умити руки – але це не позбавляє відповідальності за винесення неправосудних рішень, особливо під тиском та на догоду неправді".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Релігія Філарет УПЦ КП
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