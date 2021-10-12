Суддю Майдану Колегаєву за п’яне водіння залишили без прав на рік

Оболонський районний суд Києва визнав винною у водінні в нетверезому стані суддю Світлану Колегаєву. Її позбавили водійських прав на 1 рік.

На засідання не з'явилася жодна зі сторін. Через це суд не вийшов для оголошення прийнятого рішення в залі.

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Вирок став додатком до штрафу

Напередодні Оболонський суд оштрафував скандальну суддю на 850 гривень за порушення правил дорожнього руху. Однак 12 жовтня розглядав інший пункт справи – водіння у нетверезому стані. Те, що суддя на момент вчинення ДТП була в стані алкогольного сп'яніння довела наркологічна експертиза.

Дані про стан Колегаєвої правоохоронці внесли в протокол. Суддя не погодилася із цим, бо, на її думку, результати експертизи відрізняються від того, що написано в документі.

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Протокол про ДТП за участю Колегаєвої

Тепер 1 рік судді заборонено кермувати будь-якими транспортними засобами.

ДТП за участю Колегаєвої

21 липня 2021 року Світлана Колегаєва на Audi на повному ходу вилетіла з проїжджої частини на тротуар, де були люди, збила стовп і врізалася в дерево. Лише дивом ніхто з перехожих не постраждав.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП помітили у судді ознаки алкогольного сп'яніння, однак від перевірки на "Драгері" Колегаєва відмовилася.

Матеріали справи передали до суду лише у вересні, тому що суддя ігнорувала всі письмові звернення. Причини завжди були однакові – відпустка або лікарняні.

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