Суддю, що п'яною врізалася у дерево, зловили на вживанні алкоголю у військчастині, – ЗМІ

Суддю Деснянського районного суду Києва Світлану Колегаєву, яку покарали за водіння у нетверезому стані, знову зловили за вживанням алкоголю. Цього разу це сталося у військовій частині, де жінка несе службу.

Журналісти "Слідство.Інфо" наголосили, що Вища рада правосуддя вважає, що Колегаєва мобілізувалася до армії задля уникнення дисциплінарного покарання.

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Суддю Колегаєву зловили на вживанні алкоголю у військчастині

У січні до Вищої ради правосуддя було подано офіційну скаргу на Колегаєву, посилаючись на інцидент 2021 року, коли вона потрапила в ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого врізалася в дерево. Скаржник стверджував, що така поведінка підриває довіру суспільства до судової системи та її суддів.

ВРП відреагувала на скаргу, ініціювавши дисциплінарне розслідування. Однак Колегаєва вирішила піти на військову службу.

Тому Вища рада правосуддя зупинила розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Колегаєвої, зазначивши, що вона дійсно наразі проходить службу у військовій частині в Києві.

Проте вже в серпні ВРП відновила його розгляд після того, як з'ясувала, що 16 липня Шевченківський районний суд оштрафував Колегаєву за вживання алкоголю під час виконання службових обов'язків. Повідомляється, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння два дні поспіль.

Крім того, ВРП висловила занепокоєння, що Колегаєва може намагатися уникнути дисциплінарних заходів, використовуючи свій статус військовослужбовця.

Засідання Вищої ради правосуддя щодо судді Колегаєвої було перенесено на 11 вересня на прохання її адвоката, який прагне об'єднати всі пов'язані з цим скарги.

До слова, ДТП за участі судді Світлани Колегаєвої сталася 21 липня 2021 року на вулиці Прирічній у Києві. Жінка за кермом Audi не впоралася з керуванням та виїхала на узбіччя. Там іномарка знесла металевий стовп і влетіла у дерево. Дивом ніхто із пішоходів на тротуарі не постраждав.