Судили за розгін Євромайдану: постановили поновити на посаді ексзаступника начальника ГУ МВС

25 серпня 2021 , 19:14
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Джерело:

24 канал

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити на посаді раніше засудженого за розгін наметового містечка Євромайдану Едуарда Гребенюка. Мовиться про посаду заступника начальника Головного управління МВС в Одеській області.

Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Це трапилось 11 серпня. 

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Засудженого до 3 років Гребенюка ОАСК поновив на посаді 

ОАСК ухвалив рішення поновити Едуарда Гребенюка на посаді. Ба більше, у суді вирішили, що Гребенюк не сприяв узурпації влади Януковичем, а також – не порушував прав та свобод людей. 

Так, ОАСК вирішив, що:

  • він був звільнений з МВС незаконно;
  • невідкладно відновити його на посаді;
  • виплатити полковнику 680 тисяч гривень "за вимушений прогул";
  • видалити відомості про Едуарда Гребенюка з реєстру люстрованих осіб.

Попередньо відомо, що у час Євромайдану він був заступником начальника ГУ МВС –начальником міліції громадської безпеки в Чернігівській області. З травня по жовтень 2014 року – на аналогічній посаді в Одеській області.

Судили його саме за причетність до силового розгону наметового містечка активістів Євромайдану в Чернігові 25 листопада 2013 року. 

Коротко про справу Гребенюка

  • Суд визнав винним екс-заступника голови міліції Чернігова та Одеси Едуарда Гребенюка у зловживанні владою і незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (Євромайдану).
  • Гребенюкові було інкриміновано організацію знесення наметового містечка чернігівського Євромайдану 25 листопада 2013 року
  • Полковника засудили до 3 років тюрми зі штрафом у розмірі 8500 гривень, проте звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.
Автор: Діана Квасневська