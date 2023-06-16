Не суд, а пропагандистська вистава, – Подоляк пояснив, навіщо Росії судилище над азовцями

Російські окупанти влаштували у Ростові судилище над полоненими українськими військовими, які захищали Маріуполь. Ці чоловіки та жінки обов'язково повернуться додому.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Київ ретельно стежить за цією ситуацією. Усі військовополонені повернуться на територію України.

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Росія влаштувала пропагандистську виставу

Як наголосив Подоляк, організатори цього судилища вчиняють конкретний воєнний злочин. Вони точно отримають свій ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Зокрема й через те, що судять і цивільних, і комбатантів.

Цивільні взагалі не мають відношення до війни з точки зору комбатантських дій комбатантів, які захищали свою країну на території своєї країни. Усі організатори отримають абсолютні конкретні вироки у міжнародній юрисдикції. Тому це не є судом,

– підкреслив Подоляк.

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Такі судилища не мають жодних юридичних наслідків. Схожа ситуація була, до прикладу, з так званими "референдумами". Росія вписала собі в конституцію норми, які не мають жодної юридичної дії. У такий спосіб Кремль обнулив свою конституцію. Вона перестала працювати.

У рамках міжнародної юрисдикції російської конституції на сьогодні не існує. Туди вписана неналежна дія, яка не має юридичного характеру. Так само і суд у Ростові. Це не суд у Ростові. Це пропагандистська вистава у Ростові, щоб принизити наших військових; деморалізувати українське суспільство та запустити конфлікти на кшталт "Чому ви нічого не робите, щоб їх звільнити",

– зауважив Подоляк.

Україна постійно працює над тим, що обмінювати полонених. Однак потрібно зрозуміти, що йде масштабна війна, а Росія – держава, яка не дотримується жодних конвенцій та міжнародних договорів.

Де представники Міжнародного комітету Червоного Хреста

Найобурливіше, що на цьому судилищі взагалі не було жодних представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Зараз усі активісти та правозахисники мають протестувати проти таких воєнних злочинів Росії, а не, до прикладу, "воювати" з картинами.

Судилище над українськими полоненими: коротко

15 червня у Ростові розпочалося судилище над українськими військовополоненими. Вони боронили Маріуполь та потрапили в полон у травні 2022 року.

Ще раніше Михайло Подоляк наголошував, що таке судилище викликає огиду. Це – ще один воєнний злочин Росії.

Так званий ростовський "суд" висував звинувачення 24 українцям. Однак на лаві підсудних перебувало 22. Двох військових обміняли на російських полонених.