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24 Канал Новини світу Біля Ємену перекинулося судно з африканськими мігрантами: загинули, ймовірно, понад 140 людей
4 серпня, 15:17
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Біля Ємену перекинулося судно з африканськими мігрантами: загинули, ймовірно, понад 140 людей

Сергій Попович
Основні тези
  • Судно з 154 мігрантами з Ефіопії перекинулося в Аденському заливі біля берегів Ємену, загинуло, ймовірно, понад 140 людей.
  • 68 тіл вже знайдено, ще 74 пасажири вважаються зниклими безвісти, але вважаються загиблими; лише 12 мігрантам вдалося врятуватися.
  • Ємен залишається важливим перевалочним пунктом для мігрантів, попри військовий конфлікт та гуманітарну кризу, з понад 60 тисячами прибулих за минулий рік.

Біля берегів Ємену перекинулося судно з мігрантами. Кількість загиблих, ймовірно, перевищує 140.

Тіла усіх загиблих ще не знайшли, але шансів на виживання у зниклих безвісти практично немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про аварію судна з мігрантами біля Ємену?

В Аденській затоці біля берегів Ємену перевернулося судно з 154 мігрантами з Ефіопії.

У агентстві з питань мігрантів ООН підтвердили загибель 68 людей. Їх тіла вже знайшли, ще 74 пасажири човна є зниклими безвісти, але вважаються загиблими.

Лише 12 мігрантам вдалося врятуватися. Понад 50 тіл загиблих викинуло на берег в районі Ханфар у Ємені. Загиблих доставили у морг.

У подібних катастрофах щороку гинуть сотні африканців у спробі дістатися Перської затоки.

Як пише Yemen Online, незважаючи на військовий конфлікт та гуманітарну кризу в Ємені, країна залишається важливим перевалочним пунктом: лише за минулий рік туди прибуло понад 60 тисяч мігрантів.