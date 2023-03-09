Фортуна остаточно повернулася до Росії іншим боком. Цього разу у порту Стамбула спалахнуло 120-метрове судно під прапором країни-терористки.

Пожежа спалахнула близько 18:00. На боротьбу з вогнем відправили пожежних з декількох районів Стамбула.

Зверніть увагу Без шансів на виживання: чому Росія згорить до осені

У порту Стамбула горить 120-метрове рибальське судно під прапором Росії. На злодія і човен горить,

– мовиться у повідомленні.

Пожежі так полюбили Росії, що не можуть залишити її навіть на території інших країн.

"Бавовна" у Росії

"Бавовна" – частий гість на території країни-терористки. Зокрема, 6 березня з'явилися повідомлення, що "бавовна" квітла на території Брянської та Бєлгородської областей. Символічно, що без світла залишився населений пункт Іскра.

Тим часом жителі села Білянка (Бєлгородська область) отримали інший сюрприз: оповіщення про обстріл від надзвичайників. Місцева влада наразі не коментує інформацію. Вочевидь, фантазія підводить, й вигадувати нові байки про "блискучу роботу легендарної ПВО" стає все важче.

Тим часом росіяни панікують. Вони підтримують геноцид українців, а самі хочуть жити у тиші та спокої. Водночас "бавовна" регулярно нагадує їм, що йде війна.