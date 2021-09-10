Судова реформа почалась, але 13 вересня її спробують зірвати, – ЦПК

Проведення в Україні судової реформи передбачає створення Етичної ради. Міжнародні експерти призначили свою половину її членів, однак Рада суддів може спробувати зірвати реформу, не делегувавши своїх представників.

Вже незабаром відбудеться засідання Ради суддів. На ньому, за інформацією Центру протидії корупції, "суддівська мафія планує зрив судової реформи".

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Вимоги щодо судової реформи

Судова реформа передбачає створення Етичної ради – незалежного органу, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя.

До складу Етичної ради за законом повинні увійти 6 людей:

3 представників пропонує Рада суддів України;

ще 3 – міжнародні організації, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

Міжнародні партнери визначилися з представниками

У ЦПК зазначили, що міжнародники подали список із 6 людей, 3 з яких призначить Вища рада правосуддя. В них усіх бездоганна ділова репутація, авторитет, а також міжнародний досвід у державних справах, розслідуваннях у галузі боротьби з корупцією.

До слова, міжнародні експерти мають вирішальний голос при прийнятті рішень Етичною радою.

Рада суддів може зірвати реформу

Водночас, додали в Центрі протидії корупції, Рада суддів України збирається в порушення закону не делегувати в Етичну раду своїх представників. А це у результаті може призвести до блокування реформи.

Експертка ЦПК Галина Чижик наголосила, що є сподівання, що Рада суддів все ж обере делегатів на найближчому засіданні, як того і вимагає закон.

Члени Ради суддів зобов'язані виконати закон, навіть якщо він їм не подобається, інакше нехай складають свої повноваження. Якщо Рада суддів не обере в Етичну раду людей, значить судова мафія зриває реформу,

– зазначила вона.

Найближче засідання ради суддів заплановане на 13 вересня. Воно розпочнеться о 9:30 у Києві.

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