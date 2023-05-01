На найстаршу матір України чекає судовий розгляд одразу у трьох справах

Наприкінці квітня допис-благання про порятунок 12-річної дівчинки в інстаграмі сколихнув Україну. У ньому вона розповіла про знущання та насильство з боку 78-річної мами Валентини Підвербної.

Завдяки допису у соціальній мережі до дому неповнолітньої дитини терміново приїхали поліцейські, представники соцслужб, психологи та лікарі. Вони вилучили з родини Анну-Марію, а на її маму тепер чекає суд.

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Судові засідання можуть пройти у травні

Після вилучення дитини в Управлінні у справах дітей Чернігівської міської ради повідомили, що готують позов до суду на Підвербну-старшу. Згідно з даними офіційного ресурсу "Судова влада України", уже було призначено склад суду одразу у трьох справах.

Розглядатимуться вони стосовно:

невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей,

вчинення домашнього насильства,

відібрання малолітньої дитини.

При цьому дати розгляду двох із трьох справ уже заплановані. За словами представниці Новозаводського райсуду Чернігова Тетяни Андрушко, вони можуть пройти 5 та 9 травня.

Однак наразі неможливо спрогнозувати, якими можуть бути рішення суду. Прогнозувати не беруться й чернігівські посадовці. Проте вони підкреслюють, що до рішення суду дитину матері не віддадуть. Зараз Анна-Марія перебуває у дитячій лікарні Чернігова, де лікарі проводять плановий медичний огляд.

Не перший суд Валентини Підвербної

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Валентину Підвербну притягають до суду. Минулого разу, у листопаді 2022 року, правоохоронці склали на літню маму Анни-Марії два адміністративних протоколи. Вони, як й сьогодні, стосувалися невиконання батьківських обов'язків та психологічного насильства.

Проте тоді судді Новозаводського суду Чернігова не побачили у діях жінки складу адміністративного правопорушення. Дитина тоді залишилася жити з матір'ю.

Сьогодні ж 12-річна Анна Марія категорично відмовляється повертатись додому. Натомість якщо її таки повернуть додому, то вона заявила, що вчинить самогубство.

Якщо я повернусь до матері – я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати поролон з бюстгальтера? Перелік ненормальних речей, які робила моя мати дуже великий,

– підкреслила дитина.

Натомість хейтерам Анна-Марія порекомендувала спершу пожити з жінкою, а лише потім робити висновки щодо поведінки дівчинки.