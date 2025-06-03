Сухаревського призначили заступником командувача ОК "Схід": він покидає СБС

Ввечері 3 червня Володимир Зеленський повідомив про низку призначень у війську. Вадим Сухаревський став заступником командувача ОК "Схід".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

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Що відомо про зміну командування у ЗСУ

Вадима Сухаревського призначено заступником командувача оперативного командування "Схід".

Першочергова задача для нього – модернізація цього командування,

– повідомив Зеленський.

Командуванням Силами безпілотних систем, які до цього очолював Вадим Сухаревський, тепер займатиметься Роберт Бровді "Мадяр".

Сухаревський опублікував прощальний допис

Полковник нагадав, що минув майже рік із моменту створення Сил безпілотних систем України — окремого роду сил, який формували в умовах війни у максимально стислий термін та в обставинах, що вимагали швидких, асиметричних рішень.

Сухаревський пишається, що очолював СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Він зауважив, що цей рік, хоч і неповний, пройшов з користю.

Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил. В портфоліо СБС – власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу,

– додав полковник.

Вадим Сухаревський зазначив, що на нинішньому етапі його бачення подальшого розвитку СБС розходиться з керівництвом. Саме тому він вважає чесним та професійним рішенням завершити каденцію на посаді командувача.

"Моя мета – Перемога. І я вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни – і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно", – зауважив він.