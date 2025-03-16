У Сухопутних військах та 28-й бригаді відреагували на причетність військового до вбивства Ганула

В Одесі, 14 березня, вбили українського активіста Дем'яна Ганула. Згідно з даними правоохоронців, вбивцею виявився військовослужбовець однієї з військових частин Сухопутних військ ЗСУ, який на момент скоєння злочину перебував у статусі дезертира.

Там та у 28-й бригаді вже відреагували на інцидент. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська та "Суспільне Новини".

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Яку реакцію викликало вбивство Дем'яна Ганула

У Сухопутних військах прокоментували вбивство Дем'яна Ганула та заявили, що такі злочини є неприпустимими та не повинні мати місця в лавах захисників України.

Сухопутні війська Збройних Сил України, як інституція, що стоїть на захисті демократичних цінностей, цілісності та незалежності нашої країни, діють на засадах суворої дисципліни, законності та справедливості,

– кажуть у Сухопутних військах.

Також військові запевняють, що командування повністю сприятиме всебічному та неупередженому розслідуванню цієї резонансної справи. Вони додають, що з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому вживаються заходи щодо посилення контролю за дотриманням військової дисципліни.

Як повідомляє "Суспільне Новини", у 28-й бригаді також відреагували на інцидент та прокоментували затримання їхнього військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві Дем'яна Ганула. За їхніми даними, його перевели в частину 13 липня 2024 року.

Однак після цього він майже весь час був на лікуванні та не залучався до виконання бойових завдань, а з 22 лютого 2025 року пішов у СЗЧ.