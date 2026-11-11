Сили оборони уразили важливий міст окупантів біля Новоазовська

У ніч проти 11 листопада Сили оборони України критично пошкодили міст у селі Гусельщикове Новоазовського району на тимчасово окупованій території Донеччини. Переправа була важливою ланкою російської логістики на ділянці Сухопутного коридору до Криму.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своїх соцмережах.

Як пошкодження мосту вплинуло на логістику Росії?

Міст у Гусельщиковому використовували як об'їзний маршрут на час ремонту іншої переправи – через річку Грузький Єланчик у Новоазовську. Після пошкодження цієї споруди транспорт спрямували реверсом через міст, який і так перебуває на ремонті.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на цій ділянці утворилися значні затори. Крім того, російські вантажівки на пункті пропуску Весело-Вознесенка, куди прибуває транспорт із Ростовської області, почали розвертати на маршрут через Успенку поблизу Донецька. Такий об'їзд збільшує шлях щонайменше на 150 кілометрів.

Ситуація на автошляхах погіршилася через інцидент під час руху об'їзним маршрутом у Новоазовську. Водій однієї з російських вантажівок злякався ймовірного безпілотника, внаслідок чого машина перекинулася та заблокувала проїзд, суттєво збільшивши дорожній затор.

Ця ділянка є однією з головних артерій Сухопутного коридору, який ворог використовує для постачання боєприпасів і пального своїм угрупованням на окупованих територіях.

Фото пошкодженого мосту наразі не оприлюднюють із міркувань безпеки.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, українські сили продовжують послідовно руйнувати шляхи постачання російської армії. Нагадаємо, раніше ми писали, що 8 листопада безпілотники атакували важливий об'єкт на території Росії, де було пошкоджено міст через річку Міус.

Тоді внаслідок ураження переправи на трасі Р-280 у Ростовській області було заблоковано рух, що істотно ускладнило перекидання російських підрозділів і техніки на південний фронт.