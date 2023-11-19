Вийшов з Одеси та розколовся навпіл: суховантаж Pallada розбився біля Туреччини

Біля берегів Туреччини розламався на дві частини вантажний корабель Pallada. Його уламки пошкодили інфраструктуру на березі.

Інцидент стався 19 листопада близько 10:00 за місцевим часом. Вантажне судно Pallada, яке вийшло з України під прапором Камеруну 3 листопада, цієї неділі розкололося біля порту Ереглі в турецькій провінції Зонгулдак.

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Що спричинило корабельну аварію

Біля берегів Туреччини вирує шторм. Через нього суховантаж Pallada сів на мілину та розколовся на дві частини. Потім його розламало повністю.

В результаті уламки судна, попри вжиті заходи безпеки, винесло на берег. Вони врізалися у бетонні стіни порту та пошкодили розташований на березі амфітеатр.

Суховантаж розколовся на дві частини: дивіться відео



Яка доля спіткала екіпаж

Ну судні у момент аварії перебувало 13 іноземців. На щастя, всіх членів екіпажу вдалося забрати з корабля та евакуювати до берега.

Евакуація моряків з судна Pallada: дивіться відео



Їх розмістили у вчительському центрі Ереглі. Всі моряки почуваються себе добре. Серед них постраждалих немає.

Частину корабля винесло на берег: дивіться відео



Також стало відомо, що інший вантажний корабель, що плив під турецьким прапором, подав сигнал лиха. Однак зв'язок з цим судном зник. Після цього було розпочато рятувальну операцію.

Через цей шторм у Туреччині скасували близько 150 рейсів. Місцева влада оголосила, що школи у провінції Зонгулдак у понеділок не працюватимуть.

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