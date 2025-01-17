Прокляття "Сухого": у Росії літак із 86 пасажирами здійснив аварійну посадку

Аварії з літаками Sukhoi Superjet 100 давно вже стали буденним явищем. У цих бортів постійно щось відмовляє і не працює.

Так, зовсім не здивував інцидент із бортом Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії Red Wings, що трапився 17 січня, передає 24 Канал.

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Відомо, що борт перевозив 86 пасажирів. Він прямував з Мінеральних Вод до Єревану. Втім, по дорозі літак був змушений піти на аварійну посадку і повернутися до аеропорту вильоту.

У російському МНС назвали причину аварійної ситуації – несправність системи кондиціювання.

Зверніть увагу! Sukhoi Superjet 100 – проєкт першого пострадянського "власного вітчизняного російського пасажирського лайнера".

Нагадаємо, що останнім часом сталося кілька великих аварій з літаками SSJ-100.

Так, один із них загорівся під час посадки в аеропорту Анталії. Борт прямував із Сочі, на його борту перебувало майже 90 пасажирів. Як з'ясувалося, пожежа виникла через займання двигуна.

Не менш епічним був випадок із ще одним літаком Sukhoi Superjet 100, який тільки-но відремонтували. Той розбився у Підмосков'ї під час тестового польоту після "вдалого" 2-місячного ремонту. На борту були 3 члени екіпажу – всі загинули. Джерела у правоохоронних органах кажуть, що у літака міг відмовити двигун.