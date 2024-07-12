Під Москвою впав пасажирський літак: показуємо на карті, де це сталося

У Підмосков'ї впав пасажирський літак. Повідомляють про щонайменше трьох загиблих.

Вдень 12 липня російські пабліки почали писати про авіакатастрофу у Підмосков'ї. Попередньо, там впав літак Sukhoi Superjet-100New-95, який належав "Газпром-Авіа". Згодом інформацію підтвердили і мнс Росії.

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Де завалився літак

Зазначається, що аварія сталася під Коломною. Це місто обласного підпорядкування на південному сході Московської області Росії, адміністративний центр Коломенського району, річковий порт. Від Москви до Коломни приблизно дві години їзди на машині.

Де розташована Коломна: дивіться на карті

Що ще пишуть росЗМІ про аварію у Московській області:

У мережі повідомляють, що на борту перебували троє членів екіпажу – два пілоти і штурман. Усі вони загинули.

Перед падінням літак перебував у повітрі понад годину. Він подавав сигнал лиха.

Також пишуть, що літак впав під час тестового польоту після планового ремонту.

За фактом падіння борту в Підмосков'ї порушено кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Sukhoi Superjet-100New-95 перший політ здійснив в грудні 2014 року. З грудня 2015 року він перебував в експлуатації авіакомпанії "Газпром-Авіа".

Cуперджет, що впав, вилітав з Луховиць, де розташований авіаційний завод імені Вороніна, і направлявся у Внуково. Падіння відбулося в районі села Апраксино за 20 кілометрів від точки зльоту. Апраксино – село в Коломенському районі Московської області.

У Польщі розбився військовий літак

12 липня у польському місті Ґдиня розбився військовий літак M-346 Bielik. Це сталося під час того, як судно готувалося готувався до авіашоу, заплановане на завтра. Літак виконував різні види акробатики на малій висоті. Раптом він розпочав пікірування і не зміг уникнути зіткнення із землею. Відомо, що за штурвалом перебував досвідчений пілот.

Авіаційний експерт Гжегож Брихчинський назвав дві причини, через що могла статися трагедія. Ймовірно, була проблема з боку пілота (наприклад, здоров'я) або машини. Втім, більше інформації нададуть експерти, дослідивши чорну скриньку літака.