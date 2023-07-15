Почалась безкоштовна евакуація з Сумщини: перший потяг вирушив до Києва

У Сумській області почалася евакуація жителів населених пунктів, розташованих у п'ятикілометровій прикордонній зоні. 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг.

Зазначають, що поїзд курсуватиме щодня із Сум: відправлення – о 06:47 і прибуття до Києва – об 11:41.

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Можливе поселення у Києві

Після прибуття на вокзалі у столиці Укрпошта виплачуватиме кожному 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень – для всіх інших осіб.

Евакуйованих за бажанням розміщуватимуть у модульному містечку Вишгородського району.

Яка ситуація на Сумщині

Росіяни не полишають спроб проникнути на територію Сумської області. Лише останніми тижнями ворожа ДРГ намагалася щонайменше двічі проникнути у регіон.

Прикордоння Сумщини постійно обстрілюють, тому в ЗСУ неодноразово закликали людей евакуюватися. Першочергово, це стосується населених пунктів Писарівка, Білопілля, Юнаківка.

10 липня Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про необхідність евакуації жителів із п’ятикілометрової прикордонної зони, яка постійно піддається обстрілам з боку Росії.

! В Мінреінтеграції радять людям, які хочуть виїхати з небезпечних районів, звертатися на їхню цілодобову гарячу лінію 1548, телефонувати до Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або писати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.