Із Сум вже виїхали іноземні студенти, які чекали цього 10 днів, – Верещук

Із Сум евакуювали місцеве населення. Серед українців помітили й іноземних студентів, які вже більше 10 днів чекали змоги виїхати з міста.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю 24 каналу.

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За її словами, операція досі триває, вона розпочалася о 10 ранку.

Вже дійсно виїхали перші іноземні студенти. Йдеться про студентів з Індії, Пакистану, з Китаю, які дуже налякані, чекали більше 10 днів, щоб РФ дозволила дати гуманітарний коридор,

– наголосила Верещук.

Міністерка додала, що це вперше, коли такий дозвіл отримали через Червоний Хрест.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що у першій колоні автобусів, які евакуювали людей, перебували студенти з понад 50 країн світу. Автобуси їхали в супроводі машин Червоного Хреста.

Додамо, що міністр оборони Олексій Резніков звернувся до інших країн та наголосив, що мішенями терористів щодня є іноземні студенти, які не можуть повернутися додому (близько 10 тисяч). З них 2 тисячі вже захопили в полон російські загарбники.