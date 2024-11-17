У Сумах балістика влучила в житловий будинок

Ввечері 17 листопада у Сумах пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили балістикою по житловому будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.

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Удар балістикою по будинку у Сумах

І знову приліт у місті Суми у житловий будинок. Приліт балістики. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту. Далі повідомило,

– заявив у відео виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.

Зауважимо, що