У Сумах балістика влучила в житловий будинок
17 листопада 2024, 21:06Читать новость на русском
Ввечері 17 листопада у Сумах пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили балістикою по житловому будинку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.
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Удар балістикою по будинку у Сумах
І знову приліт у місті Суми у житловий будинок. Приліт балістики. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту. Далі повідомило,
– заявив у відео виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар.
Зауважимо, що