У Сумах було чутно вибух: росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру

Росія продовжує атаки на Україну. Так, у Сумах увечері 8 листопада було чутно вибух.

На місто летіла швидкісна ціль. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Суми.

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Що відомо про вибух у Сумах 8 листопада

Вибух у Сумах пролунав о 17:06.

У Повітряних силах попереджали про зафіксовану ціль, яка летіла на місто.

"Швидкісна ціль на Сумщині!" – написали у ПС.

Тієї ж хвилини пролунали вибухи.

До слова, у Сумській області о 16:34 було також оголошено попередження про загрозу пусків КАБів. А перед цим туди летіла ракета.

Згодом в ОВА повідомили, що Росія нанесла ракетний удар балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади.

Наразі на місці удару працюють аварійно-рятувальні служби.

Наслідки атаки росіян уточнюються,

– кажуть в Сумській ОВА.