У Сумах було чутно вибух: росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру
Росія продовжує атаки на Україну. Так, у Сумах увечері 8 листопада було чутно вибух.
На місто летіла швидкісна ціль. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Суми.
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Що відомо про вибух у Сумах 8 листопада
Вибух у Сумах пролунав о 17:06.
У Повітряних силах попереджали про зафіксовану ціль, яка летіла на місто.
"Швидкісна ціль на Сумщині!" – написали у ПС.
Тієї ж хвилини пролунали вибухи.
До слова, у Сумській області о 16:34 було також оголошено попередження про загрозу пусків КАБів. А перед цим туди летіла ракета.
Згодом в ОВА повідомили, що Росія нанесла ракетний удар балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади.
Наразі на місці удару працюють аварійно-рятувальні служби.
Наслідки атаки росіян уточнюються,
– кажуть в Сумській ОВА.