У Сумах був артобстріл, зараз – вуличні бої: жителів просять залишатися в укриттях
Джерело:Суспільне Суми
Вранці 2 березня у Сумах був артобстріл, наразі тривають вуличні бої. Місцевих жителів просять бути обережними та залишатися в укриттях.
Ворог продовжує атакувати Суми. На вулицях міста небезпечно. Людей закликають не залишати сховища.
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Артобстріл та вуличні бої в Сумах
Вранці 2 березня у Сумах був артобстріл. У місті пролунав потужний вибух. Ймовірно, прилетів снаряд САУ-150. Тепер у Сумах тривають вуличні бої.
У військовій адміністрації місцеве населення просять бути обережним та не виходити на вулицю.
Нагадаємо, приблизно о 7:39 у Сумах повідомили про повітряну тривогу.
Ворогу не вдається утримувати в оточенні Суми
У Генштабі Збройних сил повідомили, що росіяни роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку. Українські захисники не дозволяють ворогу окупувати ці території.
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