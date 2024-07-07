У Сумах чули вибух: до цього в області була тривога через загрозу балістики
У Сумах пізно ввечері 7 липня пролунав вибух. До цього по всій області оголошували тривогу.
Були попередження про можливе застосування ворогом балістики. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибух у Сумах
Повітряна тривога у Сумській області пролунала о 23:23. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з Росії.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
– писали військові.
Уже через 5 хвилин у Сумах почули гучні звуки. Про це писали кореспонденти Суспільного.
"У Сумах було чути звук вибуху", – зазначили журналісти.
Окрім того, Повітряні сили також писали про рух швидкісної цілі у напрямку Полтавської області. Наразі в місцевій владі не писали нічого про вибухи у Сумській області.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі
Раніше вибухи у Сумах чули вночі 6 липня. До цього у місті оголошували тривогу через російські дрони-камікадзе типу "Шахед".
Місцеві журналісти також повідомляли, що в Сумах після вибуху зникло світло. Воно також зникло на всіх об'єктах водоканалу. Після цього у місті ще кілька разів чули вибухи.