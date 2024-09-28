Після двох влучань у Сумах знову чули вибухи

Росія продовжує атаки на українські міста. Вранці 28 вересня у Сумах чули вибухи.

Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників у цьому напрямку. У регіоні тривога тривала майже 11 годин.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили ще о 21:01 27 вересня.

Усю ніч та вранці 28 вересня в області фіксували ворожі "Шахеди". Там також лунали вибухи.

Зокрема, у Сумах гучно було двічі, пише Суспільне, – о 7:38 та 7:45.

Загроза застосування російських БпЛа тривала до 8:04. Опісля Повітряні сили оголосили відбій.

На жаль, згодом виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що у місті є влучання. На місцях атаки наразі працюють ДСНС, поліція та лікарі.

Прохання до всіх мешканців міста не викладати інформацію про прильоти. Не допомагайте ворогу!

– наголосив Кобзар.

О 8:27, за повідомленням Суспільного, у Сумах знову пролунав вибух. Одразу перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

"Сумська область – робота ППО по розвідувальному БпЛа!" – повідомили у Повітряних силах о 8:35.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті