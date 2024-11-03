У Сумах прогриміла серія вибухів

У Сумах було чути вибухи. В області оголошено тривогу через загрозу балістики і "Шахедів".

Близько 18:40 на Сумщині залунала сирена. Повітряні сили попередили про рух ударних дронів.

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Суми під ударом

У повідомленні військових йшлося, що група ударних БПЛА перебуває на півночі Сумщини. Опісля очевидці розповіли про вибухи за межами Глухова.

Моніторингові канали попереджали про пуски балістики перед тим, як о 19:39 пролунав перший вибух у Сумах. Згодом у місті прогриміло ще щонайменше три вибухи.

Повітряні сили пізніше підтвердили, що на Сумщину була запущена швидкісна ціль.

До слова, внаслідок нічної атаки 3 листопада уламки "Шахедів" впали на територію Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.