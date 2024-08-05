У Сумах чули вибухи: ворог обстрілює місто КАБами

У Сумах вранці 5 серпня пролунали вибухи. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

Були попередження про застосування ворогом КАБів. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили ще о 07:41. Спочатку Повітряні сили писали про роботу ППО по ворожому безпілотнику, а потім про загрозу пусків керованих авіаційних бомб.

Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині,

– написали військові.

Гучні звуки почули у Сумах близько 08:49. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Сумах було чути звуки вибуху", – написали журналісти.

Станом на 08:57 Повітряна тривога у Сумській області все ще триває. Про наслідки ворожого обстрілу в Сумській ОВА поки що нічого не писали.